Geldautomaten-Sprenger auf Beutezug: Fluchtfahrzeug entdeckt

Uelsen/Lathen Bislang unbekannte Täter haben am Freitagmorgen gegen 4 Uhr versucht, einen Geldautomaten im „Combi“-Markt an der Itterbecker Straße in Uelsen zu sprengen. Die Besatzung eines Streifenwagens sah am Tatort noch vier maskierte Männer, die mit einem weißen BMW in Richtung Niederlande flüchteten. Das Auto hatte ein niederländisches Kennzeichen. Es wurde einige Stunden später auf dem Parkplatz der Filiale der Grafschafter Sparkasse in Itterbeck entdeckt.

Die Polizei hat derweil die Ermittlungen aufgenommen und den Tatort in Uelsen abgesperrt. Der Supermarkt selbst ist jedoch geöffnet. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Automatensprenger am Freitagmorgen in der Region aktiv Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. In der Nacht zu Freitag waren Bankautomaten-Sprenger in Uelsen und Lathen unterwegs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ebenfalls am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte in einer OLB-Filiale an der Schmiedestraße in Lathen einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen hörten gegen 5 Uhr einen lauten Knall. Wenig später entfernte sich ein dunkler Audi mit mindestens zwei Insassen vom Tatort, berichtet die Polizei. Das Auto fuhr in Richtung Hauptstraße davon. Die Polizei leitete umgehend die Fahndung ein. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar. Die Beamten haben den Tatort abgesperrt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Bereits zahlreiche Sprengungen

Geldautomaten im Grenzgebiet sind immer wieder das Ziel von Verbrechern. In den vergangenen Jahren kam es auch in der Grafschaft zu zahlreichen Sprengungen und Sprengversuchen. Dabei wurden die Gebäude teils schwer beschädigt. Derzeit sind vor dem Landgericht Dortmund mutmaßliche Täter angeklagt, die einen Sparkassen-Geldautomaten in Schüttorf gesprengt haben sollen.

Die Polizei hat den Tatort in Uelsen abgesperrt. Der Supermarkt selbst ist aber geöffnet. Foto: Hille