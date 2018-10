Empfehlung - Geflüchteter Mohammed Hasan arbeitet als Apotheker in Uelsen

Uelsen Seine Zeugnisse hatte Mohammed Hasan bei seiner Flucht mitgenommen. Diese wurden zwar in Deutschland anerkannt – doch um die Approbation zum Ausüben des Berufs zu erhalten, musste er eine Kenntnisprüfung meistern. Dafür bekam er viel Unterstützung durch die Kollegen aus der Markt-Apotheke in Uelsen und Chefin Elisabeth Jürgenahring. Der erste Kontakt kam einige Monate nach Hasans Ankunft in Deutschland zustande, als er noch in Neuenhaus lebte: „Hermann Büssemaker vom Asylkreis hat mich im April 2016 mit Elisabeth Jürgenahring bekanntgemacht“, berichtet er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/gefluechteter-mohammed-hasan-arbeitet-als-apotheker-in-uelsen-262296.html