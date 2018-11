Geerdsen und Jüngerink erfolgreich bei der Hubertusjagd

Uelsen Bei strahlendem Frühherbstwetter konnte vor Kurzem der Reit- und Fahrverein Niedergrafschaft Uelsen seine diesjährige traditionelle Hubertusjagd durchführen.

Am Mittag machten sich unter den Klängen der Jagdhornbläser zahlreiche Kutschengespanne und Reiter auf den Weg nach Wilsum, wo nach einer Stärkung und dem Reichen des Bügeltrunks die neuen „Füchse“ im sportlichen Rennen auf einem abgeernteten Feld ermittelt wurden.

Bei den Ponyreitern war in diesem Jahr Neele Geerdsen auf Amareo erfolgreich; die Pferdereiter sahen wieder einmal Marina Jüngerink mit Tommek an der Spitze der Jagd. Am Abend stießen die Vereinsmitglieder auf die neuen Füchse und Jubilare an und ließen einen harmonischen Tag gesellig ausklingen.