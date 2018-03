Empfehlung - „Geburtsstunde“ für neues Feuerwehrhaus in Wilsum

Wilsum. Ortsbrandmeister Jörg Gerritzen hatte am Mittwoch doppelt Grund zur Freude: Zum einen feierte er seinen 46. Geburtstag, zum anderen begann mit dem ersten Spatenstich offiziell der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Wilsum. „Wir haben anderthalb Jahre geplant. Seit Dezember liegt die Baugenehmigung vor. Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht“, berichtete Jörg Gerritzen und fügte hinzu, dass die Verhältnisse im alten Feuerwehrhaus, das nur wenige Meter weiter an der Echteler Straße steht, arg beengt gewesen seien. Hinzu komme, dass das alte Feuerwehrhaus in keinem allzu guten Zustand mehr sei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/geburtsstunde-fuer-neues-feuerwehrhaus-in-wilsum-229037.html