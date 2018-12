Empfehlung - Fünf Verletzte: Unfall auf B403 bei Uelsen

Uelsen/Neuenhaus Bei einem frontalen Zusammenstoß sind nach ersten Erkenntnissen fünf Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen sind schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall passierte auf der Bundesstraße 403 an der Gemarkung Lemke bei Uelsen. Nach ersten Aussagen wollte ein Wagen aus Nordhorn kommend, links in die Straße am Langen Barg einbiegen. Zwei weitere Autos bremsten dafür ab. Ein drittes Fahrzeug, ein schwarzer Peugeot, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und geriet ins Schleudern. Der Peugeot stieß frontal mit einem entgegenkommenden voll besetzten Audi zusammen. Die Fahrerin und der Beifahrer des Audis wurden dabei schwer verletzt. Die drei weiteren Beifahrerinnen, die hinten im weißen Audi saßen, blieben soweit unverletzt. Die drei Niederländer, die in dem schwarzen Peugeot unterwegs waren, wurden ebenfalls verletzt. Vier Rettungswagen waren vor Ort. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/fuenf-verletzte-unfall-auf-b403-bei-uelsen-273737.html