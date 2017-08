Fünf Verletzte bei Zusammenstoß in Itterbeck

Itterbeck/Wielen. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13 Uhr sind auf der Hauptstraße (L43) bei Itterbeck an der Gemeindegrenze zu Wielen fünf Niederländer verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Mercedes auf der Kreisstraße 14 aus Ratzel kommend und wollte die L43 an der Kreuzung neben der „Gaststätte Heideschlösschen“ überqueren. Dabei übersah der Fahrer einen auf der L43 Richtung Itterbeck fahrenden Audi.

Die Fahrerin des Audis konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rammte die Vorderseite des Mercedes. Die beiden männlichen Insassen des Mercedes und die drei Frauen aus den Niederlanden im Audi erlitten durch den Unfall Verletzungen, über Art und schwere gibt es entgegen ersten Informationen keine Angaben. Beide Autos haben jeweils einen Totalschaden. Die Verletzten wurden alle in Krankenhäuser in den Niederlanden gebracht.

Ein zuerst angeforderter Rettungshubschrauber des ADAC konnte wieder abfliegen, da er nicht benötigt wurde. Im Einsatz waren zwei deutsche und zwei niederländische Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Uelsen mit fünf Fahrzeugen und 25 Mitgliedern. Die Hauptstraße war für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Aus den Niederlanden bildete sich ein Rückstau in Richtung Itterbeck.

Die Autos beschädigten auch mehrere Verkehrsschilder. Foto: Christian Schock