Fünf Verletzte bei Auffahrunfall in Wilsum

Wilsum. Eine 30-jährige Frau aus Uelsen war am Donnerstag gegen 13 Uhr mit einem Opel Zafira auf der Emlichheimer Straße (B403) in Richtung Emlichheim unterwegs. Als sie in Höhe Wilsum nach rechts in die Molkereistraße abbiegen wollte, bekam das ein hinter ihr fahrender 33-jähriger Mann nicht mit. Er fuhr mit seinem Opel Astra auf den Opel Zafira auf. Der Verursacher und sein dreijähriger Sohn wurden dabei leicht verletzt. Auch die Fahrerin des Opel Zafira, ihre wenige Monate alte Tochter sowie ein 28-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 18.500 Euro beziffert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/fuenf-verletzte-bei-auffahrunfall-in-wilsum-238798.html