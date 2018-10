Empfehlung - Freiwillige schuften für neuen Genuss im „Rosenthal“

Uelsen Und auf einmal ist der alte Tanzsaal wieder da. Die warmen Strahlen der Herbstsonne scheinen durch die alten Fenster im Obergeschoss des ehemaligen Gasthauses „Rosenthal“ am Markt in Uelsen. Hier vergnügte sich einst die Dorfjugend bei Musik aus dem Trekkebühl. Und hier soll man sich auch künftig wieder gerne aufhalten – zum Beispiel, um Geburtstag zu feiern oder um einer Lesung zu lauschen. Wer will, wird dort auch wieder – wie einst – einem Klumpenbums frönen dürfen, also einem Tanzabend. Das Gesellschaftszimmer ist ein fester Bestandteil der Pläne für die Wiederbelebung des „Rosenthals“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/freiwillige-schuften-fuer-neuen-genuss-im-rosenthal-261120.html