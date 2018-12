Empfehlung - Finanzlage in Uelsen: Mehr Investitionen, weniger Schulden

Uelsen „Da können die Mundwinkel wieder nach oben gehen“, kommentiert Uelsens Bürgermeister Hajo Bosch die Finanzlage seiner Gemeinde. Das Zahlenwerk zum Nachtragshaushalt, das Kämmerer Jens Heck in der Ratssitzung am Dienstag präsentierte, zeichnete sich insbesondere durch höhere Steuereinnahmen aus. Mehreinnahmen bei der Gewerbe- und Vergnügungssteuer sowie ein höherer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sorgen für ein größeres Plus in den Uelser Finanzen. Somit kann die Gemeinde für das laufende Kalenderjahr 2018 einen Überschuss von 307.500 Euro ausweisen. Ursprünglich war sie von 25.500 Euro ausgegangen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/finanzlage-in-uelsen-mehr-investitionen-weniger-schulden-272681.html