Feuerwehren rücken zu Schornsteinbrand in Wilsum aus

Wilsum Die Feuerwehren aus Wilsum und Uelsen sind am Samstagabend zu einem Schornsteinbrand ausgerückt. Der ursprüngliche Alarm gegen 20.15 Uhr, dass es sich um einen Gebäudebrand mit Menschen in Lebensgefahr handele, bewahrheitete sich nicht. In dem Wohnhaus an der Kreisstraße in Wilsum brannte lediglich der Schornstein. Feuerwehrleute kehrten unter Atemschutz den Kamin und belüfteten anschließend die Wohnung. Verletzt wurde niemand, das Haus ist weiterhin bewohnbar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/feuerwehren-ruecken-zu-schornsteinbrand-in-wilsum-aus-294280.html