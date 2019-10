Empfehlung - Feuerwehren löschen brennende Garage in Uelsen

Uelsen Kein Ausschlafen für die Feuerwehrleute in Uelsen am Reformationstag: Um 6.15 Uhr wurden die Retter geweckt, in der Johann Niehoff Straße brannte eine Garage. Insgesamt 40 Feuerwehrleute aus Wilsum, Itterbeck und Uelsen waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnten das Feuer im Dachstuhl der Garage nur unter schwerem Atemschutz löschen, denn die Rauchentwicklung war zunächst enorm. Um an die Flammen heranzukommen, mussten einige Wehrleute auf das Dach klettern und die Dachziegel entfernen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/feuerwehren-loeschen-brennende-garage-in-uelsen-326759.html