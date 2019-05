Feuerwehr Wilsum rückt zu zwei Bränden aus

Wilsum Zwei Brände beschäftigten die Feuerwehr Wilsum am Mittwochvormittag. Am Kleihook brannte eine Fläche vom zehn Quadratmetern. Nur kurze Zeit später meldete die Einsatzleitstelle ein Brand am Fertenbach. Dort stand laut Facebookeintrag der Feuerwehr ein Haufen Unrat im einen schwer zugänglichen Waldstück in Flammen. Beide Brände konnten schnell gelöscht werden. Die Polizei ermittelt.

Die Kameraden im Einsatz. Foto: Feuerwehr Wilsum/Facebook