Empfehlung - Feuerwehr sucht ausgebrochene Schweine in Maisfeld

Wilsum Zu einer Personensuche sind die Ortsfeuerwehren Wilsum und Uelsen gegen 18.45 Uhr am Freitagabend an die Dorfstraße in Wilsum ausgerückt. Es war eine vermisste Person in einem rund sieben Hektar großen Maisfeld gemeldet worden. Weil von einem anliegenden Bauernhof zwei Schweine ausgebrochen und in dem Maisfeld verschwunden waren, hatte sich die Person auf die Suche begeben und war ebenfalls in dem Maisfeld verschwunden. Beim Eintreffen der Feuerwehr Wilsum hatte die vermisste Person bereits selbstständig den Weg aus dem Maisfeld gefunden. Die Kameraden der Feuerwehr Uelsen konnten daher die Einsatzfahrt abbrechen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/feuerwehr-sucht-ausgebrochene-schweine-in-maisfeld-246117.html