Feuerwehr löscht Kabelbrand auf Bauernhof in Gölenkamp

Die Feuerwehr Uelsen ist am Montagmorgen zu einem Brand auf einen Bauernhof am Spöllberg in Gölenkamp ausgerückt. Dort war es in einem Stromkasten zu einem Kabelbrand gekommen. Die Rettungskräfte griffen rechtzeitig ein und verhinderten Schlimmeres.