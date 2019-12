Empfehlung - Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Itterbeck

Itterbeck Die Feuerwehren Uelsen und Itterbeck sind am Mittwochabend gegen kurz nach 18 Uhr zu einem Brand an die Straße Am Wasserwerk in Itterbeck gerufen worden. Im Obergeschoss eines Wohnhauses war ein Gasheizlüfter umgekippt und hatte das Zimmer in Brand gesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/feuerwehr-loescht-dachstuhlbrand-in-itterbeck-334304.html