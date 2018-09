Empfehlung - Feuerwehr löscht Brand am Markt in Uelsen

Uelsen Ein schneller Einsatz war von der Feuerwehr am Dienstagmittag gegen 14 Uhr in Uelsen gefordert. Ein Feuer war auf dem Balkon eines Wohn- und Geschäftshauses an der Straße Am Markt ausgebrochen. Ein Anwohner hatte die Feuerwehr alarmiert, als er die dicken Rauchschwaden beobachtete. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war das Feuer bereits von Weitem zu sehen. Um zu verhindern, dass sich die Flammen schnell ausbreiten, setzte die Wehr viel Wasser ein. So brachten die Kameraden den Brand schnell unter Kontrolle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/feuerwehr-loescht-brand-am-markt-in-uelsen-249766.html