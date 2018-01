Empfehlung - Feuer ruiniert Mobilheim in Wilsum

hi Wilsum. Die Feuerwehr hat am Mittwochabend einen Brand in einem Mobilheim im Feriengebiet Wilsumer Berge gelöscht. Nach Feuerwehrangaben war es zu einem starken Schwelbrand im Inneren des etwa fünf Meter breiten und zehn Meter langen Mobilheimes gekommen. Während die Außenhaut der Unterkunft kaum beschädigt war, wurde der Innenraum schwer in Mitleidenschaft gezogen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/feuer-ruiniert-mobilheim-in-wilsum-221290.html