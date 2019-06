Ferienpass 2019 für Uelsen erschienen

Uelsen Eine genaue Beschreibung der Ferienpassaktionen in Uelsen finden die Kinder dann online auf der Seite www.uelsen.feripro.de. Dort sind auch wichtige Infos zu finden, zum Beispiel, was zu den Veranstaltungen zu beachten beziehungsweise mitzubringen ist. Vom 7. bis zum 23. Juni können sich die Kinder dort dann für Veranstaltungen anmelden. Für Aktionen, bei denen sich mehr Kinder anmelden als teilnehmen können, lost das System aus, welche Kinder teilnehmen dürfen. Dabei werden Prioritätenlisten und Freundesangaben so weit wie möglich berücksichtigt.

Aktuell sind insgesamt 54 Veranstaltungen gemeldet. So werden die sechs Wochen der Sommerferien für die Kinder der Samtgemeinde Uelsen sicherlich nicht langweilig. „Ohne das große ehrenamtliche Engagement der Vereine und Verbände der Samtgemeinde Uelsen könnte so ein umfangreicher Ferienpass nicht erstellt werden“, so Heike Lennips von der Samtgemeinde Uelsen.

Im Ferienpass 2019 gibt es viele bekannte und bewährte Aktionen. Sportangebote wie Fußball, Judo oder Volleyball gehören dabei ebenso dazu wie Bastelaktionen, Kochen oder auch Tagesfahrten. Es gibt aber auch viele neue Aktionen, die sicherlich ebenfalls auf großes Interesse stoßen werden. Es lohnt sich also, die Angebote online genau durchzusehen.