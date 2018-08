Empfehlung - Ferienhaus in Uelsen brennt komplett aus

Uelsen Die Feuerwehren aus Uelsen und Wilsum sind am Montagvormittag zu einem Brand im Uelser Gebiet am Waldbad ausgerückt. Als sie am Einsatzort eintrafen, stand das Ferienhaus in hellen Flammen. Die Löscharbeiten unter Atemschutz dauern noch an. Nach ersten Erkenntnissen war der Besitzer, der das Ferienhaus als Wohnhaus nutzte, nicht zu Hause. Die Feuerwehrleute konnten das Haus nicht betreten, da Einsturzgefahr besteht, und begutachteten die Räume durch das Dach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/ferienhaus-in-uelsen-brennt-komplett-aus-247940.html