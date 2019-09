Empfehlung - Feinste Songs für Westernfreunde in der Konzertscheune

Itterbeck Von den „Sangre de Cristo Mountains“ im US-amerikanischen Bundesstaat New Mexico ist es ein weiter Weg bis in das im äußersten Westen Niedersachsens gelegene Itterbeck. Nur wenige Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt liegt dort das Ensemble des Heimathofs Itterbeck mitsamt seiner Konzertscheune. Dorthin verschlug es am vergangenen Sonnabend den Sänger und Gitarristen Boris McCutcheon und seine Begleitband „The Saltlicks“, der anlässlich einer September-Tour durch die Niederlande einen Zwischenstopp auf deutscher Seite der Grenze einlegte. Veranstalter der McCutcheon -Tournee ist die auf Countrymusik spezialisierte niederländische Agentur „Lucky Dice Music“, deren Managerin Sandra Zuidema über freundschaftliche Kontakte gen Itterbeck verfügt. Ihre engagierten Freunde vom Veranstalterkreis „Kulturschmiede“ des Heimatvereins Itterbeck hatten dem aus allen Ecken der Niedergrafschaft und der Kreisstadt Nordhorn angereisten Publikum feinste Americana-Songs versprochen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/feinste-songs-fuer-westernfreunde-in-der-konzertscheune-319546.html