Empfehlung - „Erweiterung“ am Lemker Berg in Uelsen ist bereit

Uelsen „Hinsichtlich der Erschließungskosten pro Quadratmeter ist es das teuerste und aufwendigste Baugebiet, das wir je in der Grafschaft hatten“, sagt Jens Wolters von der GEG Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Uelsen mbH. Rund 1,5 Millionen Euro mussten in die Hand genommen werden, damit die 24 neuen Grundstücke im Gebiet „Lemker Berg-Erweiterung“ den Interessenten angeboten werden können, wie die beiden Geschäftsführer Wolters und Herbert Koers berichten. Zusammen mit Bauleiter Detlef Egberink, dem stellvertretenden Bürgermeister Wilfried Segger sowie Peter Sonder und Peter Gerwers von der ausführenden Baufirma Gerwers aus dem niederländischen Tilligte besichtigten sie am Dienstagnachmittag die neu erschlossene Fläche im Südosten Uelsens.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/erweiterung-am-lemker-berg-in-uelsen-ist-bereit-303155.html