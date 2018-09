Empfehlung - Erstes Fahrzeug für die Itterbecker Feuerwehr

Itterbeck Derzeit wird in Itterbeck eine weitere Ortsfeuerwehr aufgebaut. Drei Frauen und 25 Männer befinden sich derzeit in der Feuerwehrausbildung. Sie haben nun ein Fahrzeug in Dienst gestellt. Auf dem Hof Evers an der Geteloer Straße stand am Dienstagabend ein mit grünem Kranz geziertes Feuerwehreinsatzfahrzeug. Es dient künftig als Mannschaftstransportfahrzeug für die Itterbecker Wehr. Den Fahrzeugschlüssel nahm deren Sprecher Gerd-Hermann Voet entgegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/erstes-fahrzeug-fuer-die-itterbecker-feuerwehr-251786.html