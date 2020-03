/ Lesedauer: ca. 2min Erste Spenden erreichen Zirkustiere in Itterbeck

Tierschützer und Landwirte aus der Grafschaft sammeln Spenden für den in Not geratenen Zirkus Renz International, der nach dem plötzlichen Tournee-Ende durch die Corona-Krise in finanzielle Turbulenzen geraten ist und in Itterbeck Quartier bezogen hat.