Erneut Feuer in Waldstück in Wielen ausgebrochen

Wielen Ein Feuer ist am Freitag gegen 15 Uhr in einem Waldstück an der Straße Balderhaar in Wielen ausgebrochen. Als die von einem Landwirt alarmierten Wehren aus Wielen und Uelsen eintrafen, brannte es auf einer Fläche von rund 80 Mal 40 Metern. Es bestand angesichts des trockenen Unterholzes die große Gefahr, dass sich die Flammen weiter ausbreiten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/erneut-feuer-in-waldstueck-in-wielen-ausgebrochen-245247.html