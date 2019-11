Empfehlung - Erfolgreiches Bienenkorbflechten in Itterbeck

Itterbeck Viele Teilnehmer aus der Grafschaft Bentheim und dem Emsland ließen die alte Tradition des Bienenkorbflechtens wieder aufleben und fertigten unter Anleitung von Arnaud Meijerink ihren eigenen universellen Korb. Unterstützt wurde der Kursus von Mitgliedern des Heimatvereins Itterbeck, die die alten Werkzeuge von damals zur Verfügung stellten und vorführten. Kurzweilige Abende waren in der historischen Tischlerei des Heimathofes garantiert. Die Organisatoren Anja Klomp und Andreas Buter-Staib bedankten sich beim Vorsitzenden des Heimathofes, Lucas Elbert, der es ermöglichte, den Kursus in den Räumlichkeiten stattfinden zu lassen. Aufgrund der großen Nachfrage wird der Imkerverein Uelsen und Umgebung in 2020 einen weiteren Lehrgang „Bienenkorb flechten“ anbieten. Weitere Informationen gibt es online auf www.imkerverein-niedergrafschaft.de.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/erfolgreiches-bienenkorbflechten-in-itterbeck-331196.html