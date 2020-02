Empfehlung - „Enorme Nervosität“: Coronavirus trifft Grafschafter Firmen

Wilsum/Neuenhaus Die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus „Sars-CoV-2“ in Italien steigt am Montag stetig, genauso wie die Anzahl der eingerichteten Sperrzonen. Sicherheitskräfte und Militär riegeln mehr als zehn Gemeinden ab und kontrollieren, wer rein und raus darf. Die Regionen Lombardei rund um Mailand und Venetien hat es am stärksten erwischt. Die Zahl der Todesopfer liegt am Nachmittag bei mindestens sieben, mehr als 200 Menschen sollen sich infiziert haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/enorme-nervositaet-coronavirus-trifft-grafschafter-firmen-345418.html