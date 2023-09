© Vennemann, Sascha

Die Landmaschinensparte der Firma „Engbers Söhne“, die bislang am Hauptsitz des Unternehmens an der Itterbecker Straße in Uelsen ansässig war, wird bald auf eine neue Fläche im Gewerbegebiet „An der Reithalle“ umziehen. Foto: Vennemann