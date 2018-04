Empfehlung - Elfter Gottesdienst für Stahlrösser in Uelsen

hlw Uelsen. Die Vorbereitungen der Motorradfreunde Uelsen für den 11. Motorradgottesdienst (kurz: MoGo) am Sonntag laufen auf Hochtouren. „Wir erwarten zu Beginn der Saison rund 200 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer aus der Region und den Niederlanden“, sagt Jan Meyer. Er erläuterte, dass sich die Biker ab 11.30 Uhr auf dem Festplatz in Uelsen an der Straße „Am Festplatz 1“ treffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/elfter-gottesdienst-fuer-stahlroesser-in-uelsen-231334.html