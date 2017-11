Empfehlung - Einkaufsfahrdienst für Senioren in Uelsen startet

gn Uelsen. Damit der normale Alltag auch im Alter wenigstens einmal in der Woche zum Erlebnis wird, bietet der Malteser Hilfsdienst in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde Uelsen ab Donnerstag, 14. Dezember, einen kostenlosen Einkaufsfahrdienst, den „Mobilen Einkaufswagen“, an. Ab sofort können ältere Bürger, die nicht mehr mobil sind, aber weiter am sozialen Leben teilnehmen möchten, mit dem „Mobilen Einkaufswagen“ ihre Besorgungen wieder selbst erledigen. So werden auch die Angehörigen entlastet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/einkaufsfahrdienst-fuer-senioren-in-uelsen-startet-214584.html