Empfehlung - Ein neuer Blick auf Uelsens Vergangenheit

Uelsen Dr. Heinrich Voort, Ehrenvorsitzender des Grafschafter Heimatvereins und Regionalhistoriker von hohen Graden, hat für die Grafschaft Bentheim einen großen Schatz gehoben. In Zusammenarbeit mit Kreisarchivar Christian Lonnemann hat er das „Protocollum des Dorps Ulsen“, also das Protokoll- und Bürgerbuch des Dorfes Uelsen, „aus der Verborgenheit des Archivs an die Öffentlichkeit“ (so Dr. Voort) gebracht und diese einzigartige handschriftliche Quelle aus dem 17. und 18. Jahrhundert in editionsphilologischer Feinarbeit entziffert. Er hat die ganz unterschiedlichen und schwer lesbaren Aufzeichnungen der zahlreichen amtlichen Schreiber mit detektivischem Spürsinn Wort für Wort und Zeichen für Zeichen enträtselt, aus dem Niederländischen übertragen und in zehn Kapiteln mit einem erläuternden Kommentar versehen. Damit ist für Uelsen ein wesentlicher Abschnitt seiner Vergangenheit zugänglich gemacht worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/ein-neuer-blick-auf-uelsens-vergangenheit-321656.html