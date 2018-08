Empfehlung - Ein Mix aus Folk, Blues und Country

Die Kulturschmiede des Heimatvereins Itterbeck präsentiert am Freitag, 7. September, um 20 Uhr, ein Konzert mit Jim Keaveny und Band. Jim Keaveny ist ein Künstler aus Terlingua, Texas, der sich nicht scheut, viele verschiedene Stile zu mischen. Folk, Blues und Country sind hierbei die stärksten Elemente. In der zweiten Klasse spielte er bereits Klavier, in der Junior High School entdeckte er die Gitarre. „In seiner wilden Jugend, in der er, begleitet von seiner Gitarre und seiner Mundharmonika, kreuz und quer durch die USA zog, sammelte er viele Erfahrungen, die sich in allen seinen wunderbaren Texten widerspiegeln“, heißt es in einer Ankündigung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/ein-mix-aus-folk-blues-und-country-248102.html