Empfehlung - Ein halbes Jahrhundert Modellfliegerei in Uelsen

Uelsen Die Feier war für die 50 Mitglieder mit viel Arbeit verbunden. Nach monatelangen Vorbereitungen boten die begeisterten Hobbypiloten dem Publikum aus der Region und den Niederlanden ein attraktives Programm mit fliegerischen Highlights. Darin waren ebenso Nachbarvereine involviert. Samtgemeindebürgermeister Herbert Koers und Bürgermeister Hajo Bosch zeigten sich sehr beeindruckt von der Modellfliegerei. Sie überreichten einen wertvollen Umschlag für die Jugendarbeit im MFC Uelsen an dessen 1. Vorsitzenden Klaus Büter. Koers betonte: „50 Jahre ehrenamtliches Vereinswesen verdient höchste Anerkennung. Es ist besonders lobenswert, dass wir einen so erfolgreichen Verein wie den MFC Uelsen in unserer Samtgemeinde haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/ein-halbes-jahrhundert-modellfliegerei-in-uelsen-248985.html