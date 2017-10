Ehrenamtliche für Einkaufsdienst in Uelsen gesucht

gn Uelsen. Im Frühjahr hatte sich Piet Schouten aus Uelsen an die Malteser gewandt. Der gebürtige Niederländer wollte sich über ehrenamtliche Mitwirkungsmöglichkeiten informieren und am liebsten ein eigenes soziales Projekt vor Ort starten. „Normalerweise müssen wir um Ehrenamtliche werben. Hier war es umgekehrt“, erinnerte sich Diözesangeschäftsführer Ludwig Unnerstall an den ersten Kontakt und fügt hinzu: „Gut, dass wir seit einiger Zeit einen Dienst haben, den wir auch an Orten ohne Malteser-Geschäftsstelle anbieten können.“

Gemeint ist der „Mobile Einkaufswagen“. Die Malteser bieten diesen kostenlosen Einkaufsfahrdienst bundesweit an mittlerweile mehr als 30 Standorten an, seit 2014 gibt es allein 18 Touren im Bistum Osnabrück. Mindestens einmal in der Woche andere Leute treffen, in Ruhe durch Geschäfte schlendern, wieder selbstbestimmt einkaufen und danach noch bei Kaffee und Kuchen eine Zeitlang zusammensitzen – das sei der Wunsch vieler Senioren, heißt es.

Soziale Kontakte stärken

„Auch auf dem Land gibt es viele ältere Menschen, die keine Unterstützung von Angehörigen haben oder diese nicht immer in Anspruch nehmen möchten. Sie benötigen Hilfe beim Suchen und Tragen der Waren oder wünschen sich einfach nur soziale Kontakte“, erläutert Unnerstall aus Erfahrung an anderen Standorten.

Für eine wöchentliche Tour in Uelsen werden ab sofort ehrenamtliche Fahrer mit Führerschein und Begleitpersonen gesucht, zum Beispiel junge Ruheständler. Die Ehrenamtlichen sind bei ihrer Tätigkeit über die Malteser versichert und werden auf ihren Einsatz vorbereitet, vor allem durch die Einweisung auf das bereits vorhandene Fahrzeug und ein abgestimmtes Erste-Hilfe-Training. „Immer zwei Freiwillige kommen im wöchentlichen Wechsel zum Einsatz, in Abhängigkeit von der Helferzahl etwa alle vier bis sechs Wochen“, beschreibt Unnerstall das Engagement.

Die Malteser laden alle Bürger, die sich für ein ehrenamtliches Mitwirken interessieren, am kommenden Donnerstag, 19. Oktober, um 19 Uhr zu einem Informationsabend im katholischen Pfarrheim an der Höcklenkamper Straße 20 in Uelsen ein. Weitere Informationen erteilt Piet Schouten unter Telefon 05942 9882591.