Getelo Ein Ehepaar aus der Niedergrafschaft hat am Sonntag ihren Wagen an der Uelsener Straße in Getelo abgestellt. Bei sonnigem Wetter wollten die beiden einen Fahrradausflug machen. Sie schwangen sich auf ihre Fietsen und machten eine kleine Tour. Als sie jedoch zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, hing plötzlich ein herrenloser Beutel an ihrem Fahrradträger. Darin befand sich weißes Pulver. Das Ehepaar rief die Polizei und Feuerwehr zu Hilfe. „Der Fall bei der Emsland-Stärke in Emlichheim hat uns sensibilisiert“, sagten sie den GN vor Ort. Ihr Verdacht: Jemand muss die Tüte bewusst an ihrem Wagen befestigt haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr schlüpften in Chemikalienschutzanzüge und sicherten den Beutel. Die Polizei hat indes die Ermittlungen aufgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/ehepaar-findet-beutel-mit-weissem-pulver-an-ihrem-auto-290851.html