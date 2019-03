Durchnässter Damm bringt Uelser Wassermühle in Gefahr

Eine halbe Million Euro sollen in die Erweiterung des Kabinentrakts und in die Sanierung des Kunstrasenplatzes von Olympia Uelsen fließen. So steht es im Haushalt 2018, den der Gemeinderat Uelsen am Montag beschlossen hat. Sorgen macht die Wassermühle.