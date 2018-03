Empfehlung - Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Halle

Halle. Schwerer Verkehrsunfall auf der Ootmarsumer Straße in Halle: Dort sind am Abend des Karfreitag zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein mit vier Menschen besetzter VW Passat gegen 21 Uhr von Lage in Richtung Ootmarsum. Kurz vor dem Grenzübergang wollte der Fahrer dann nach links in den Dalenhoek abbiegen und bremste ab. Das übersah offenbar die 28-jährige Fahrerin eines nachfolgenden VW Golf. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug auf den VW Passat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/drei-verletzte-bei-auffahrunfall-in-halle-230881.html