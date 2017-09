Empfehlung - Dorfladen Wilsum sichert Nahversorgung

Wilsum. „Dies ist ein gelungenes Beispiel für die Sicherung der Nahversorgung in einem Dorf“, ist sich Reinhold Hilbers sicher. Der CDU-Landtagsabgeordnete machte sich am Montag ein Bild von einem funktionierenden Dorfladen in Wilsum. Nachdem in dem kleinen Dorf nach und nach die Anbieter von Lebensmitteln, Getränken und anderen Dienstleistungen verschwunden sind, haben sich die Verantwortlichen vor Ort auch hier Gedanken über die Zukunft der Dorfbewohner gemacht. Informationsfahrten zu anderen Dorfläden, Gedankenspiele über die Gründung von Genossenschaften und so einiges mehr ist erwogen worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/dorfladen-wilsum-sichert-nahversorgung-207225.html