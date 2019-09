Empfehlung - DLRG-Landesmeister kommen aus Uelsen

Uelsen Zwei Nachwuchssportler sind in der vergangenen Woche von der Gemeinde Uelsen geehrt worden. Julia Snippe und Joah Gerritzen hatten es bei DLRG-Landesmeisterschaften dieses Jahr in ihrer Altersklasse aufs Treppchen ganz nach oben geschafft. In Langenhagen errang Julia Snippe den Titel „Landesmeisterin in Pool“ und qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft im Herbst. Den Titel „Landesmeister im Freigewässer“ gewann Joah Gerritzen am Tankumsee in Isenbüttel – bei 16 Grad Wassertemperatur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/dlrg-landesmeister-kommen-aus-uelsen-320150.html