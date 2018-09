Deutsche und niederländische Feuerwehrleute proben in Uelsen

In Uelsen schallten am Mittwochabend Martinshöner durch den Ort. Es waren die Einsatzfahrzeuge der Brandweer Tubbergen sowie der Freiwilligen Feuerwehren Uelsen und Wilsum. Sie nahmen wie die neuen Kameraden aus Itterbeck an einer Übung teil.