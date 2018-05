Empfehlung - Dautrappen: Mit Bollerwagen und guter Laune zum Lönsberg

Uelsen. Dautrappen am Vatertag – das ist nicht nur für viele Jugendliche aus der Niedergrafschaft ein fester Termin im Kalender. Zogen früher hauptsächlich Männer an Christi Himmelfahrt zur frühen Morgenstunde, wenn der Tau noch schwer auf den Wiesen und Feldern liegt, über Stock und Stein los, so sind es heute gemischte Gruppen jüngeren Alters.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/dautrappen-mit-bollerwagen-und-guter-laune-zum-loensberg-235560.html