Das war 2019: Beim „Dautrappen“ in Uelsen hatten sich am Himmelfahrtstag nach Schätzungen der Polizei etwa 2500 Jugendliche und Erwachsene vom Parkplatz an der Wassermühle aus auf den Weg zum Lönsberg in Halle-Hesingen gemacht. 2020 soll der Platz leer bleiben. Archivfoto: Lindwehr