Dachstuhlbrand fordert Feuerwehr in Uelsen

In Uelsen hat am Samstagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits hell in Flammen. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Es gab keine Verletzten. Die Brandursache ist noch unklar.