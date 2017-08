Classic-Racing lockt wieder Motorsportfans nach Itterbeck

Das fünfte Classic-Racing im Bundeswehr-Depot in Itterbeck startet am Sonnabend, 26. August, und Sonntag, 27. August. Es gehen Old- und Youngtimer aus dem Motorradrennsport mit 50, 125, 250, 350, 500, 750 und 1000 Kubikzentimetern Hubraum an den Start.