Empfehlung - Bunter Abend mit „Vertellsels“ und Gedichten in Itterbeck

Itterbeck Bekannte Künstler aus der Plattdeutschszene begeisterten mit ihren Geschichten und Liedern und zahlreiche Veranstaltungen luden zum Mitmachen ein. In der fast bis auf den letzten Platz besetzten Konzertscheune auf dem Hof für Heimatpflege in Itterbeck fand am Freitagabend ein „Groafschupper Lese- en Lederoawend“ statt. Der Groafschupper Plattproater Kring bot den Besuchern einen bunten Mix aus nachdenklichen und heiteren plattdeutschen „Vertellsels“ und Gedichten, vorgetragen von den Mitgliedern des Plattproater Krings, und viele musikalische Beiträge, begleitet von den Kring-Musikern Heinrich Vos, Jan Lübben, Alfred Semlow und Marcel Boermann. Durch das Programm führten Gerda Künnen und Albert Rötterink.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/bunter-abend-mit-vertellsels-und-gedichten-in-itterbeck-326074.html