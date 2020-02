Empfehlung - Bronzezeithof Uelsen sucht „Mäusesteine“ für Speicher

Uelsen Wer kleinere oder größere Bauvorhaben plant, den zieht es in der Regel früher oder später in einen Baumarkt. Was aber, wenn das das Gesuchte gar nicht zum regulären Sortiment gehört? Genau vor dieser Frage steht derzeit das Team des Bronzezeithofes in Uelsen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/bronzezeithof-uelsen-sucht-maeusesteine-fuer-speicher-342539.html