Empfehlung - Breite Unterstützung für Schulen im Senegal

Itterbeck. Mamoudou Ka ist immer noch überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Grafschafter für die Schulen in seinem Heimatland Senegal. „Das war wirklich toll, das hätte ich so nie erwartet“, sagt der 50-Jährige, der mit seiner Familie seit drei Jahren in Itterbeck wohnt. Im Juli hatte Mamoudou Ka um Sachspenden für die Schulen in Nabadji Civol gebeten, einer 15.000-Einwohner-Stadt im Nordosten des Senegal an der Grenze zu Mauretanien. „Die Schulen dort sind sehr schlecht ausgestattet und mit Schulen in Deutschland nicht vergleichbar“, erklärt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/breite-unterstuetzung-fuer-schulen-im-senegal-213795.html