Böse Überraschung im Feriengebiet „Wilsumer Berge“

Zweimal innerhalb weniger Stunden mussten die Feuerwehren ins Feriengebiet „Wilsumer Berge“ ausrücken. Zuerst ließ am Donnerstagabend ein Schwelbrand in einem Restaurant die Helfer anrücken. Am Freitagmorgen stand das Gebäude plötzlich komplett in Brand.