Empfehlung - Bildung steht für Hajo Bosch an erster Stelle

Uelsen Hajo Bosch hat am Montag seinen Amtseid als Samtgemeindebürgermeister abgelegt. Bosch hatte sein Amt zum 1. November angetreten, nachdem er im Mai mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Herbert Koers gewählt wurde. Nach der Vereidigung legte Bosch noch einmal seine künftigen Schwerpunkte dar. An erster Stelle steht für ihn das Thema Bildung, insbesondere die Digitalisierung der Schulen. „Wichtig wird es in den nächsten Wochen sein, die Mittel aus der für die Samtgemeinde relativ hohen Fördersumme abzurufen“, sagte Bosch und warnte zugleich davor, die Gelder nicht für eine veraltete Technik wie PCs und Drucker auszugeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/uelsen/bildung-steht-fuer-hajo-bosch-an-erster-stelle-329037.html