Bier- und Weinfest am 4. und 5. August in Uelsen

Uelsen Das Fest eröffnet der Shantychor „de Schuytenvaerders“ aus Tubbergen am Sonnabend gegen 14 Uhr, teilen die Veranstalter mit. Am Abend unterhalten verschiedene Bands die Besucher mit Live-Musik. Dazu werden neun verschiedene Fassbiersorten ausgeschenkt. Zudem werden diverse Flaschenbiere angeboten. Wer lieber ein Gläschen Wein trinken will, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Ein professioneller Händler bietet verschiedene hochwertige Tropfen für den Gaumengenuss an. „Und das ist nicht alles. Auch Gin kann verköstigt werden“, heißt es von den Organisatoren.

Auf rohen Magen sollten die hochprozentigen Köstlichkeiten allerdings nicht getrunken werden. Es bieten sich zum Beispiel Fleischgerichte vom Grill an. Tischreservierungen sind unter anderem bei Bastian Vischer unter der Telefonnummer 0173 8578819 möglich. Neu in diesem Jahr ist eine Shisha-Lounge beim Fest.

Am Sonntag geht das Programm weiter. Gleichzeitig mit dem Bier- und Weinfest wird dann der Handwerkermarkt veranstaltet. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Shantychor aus Nordhorn. Die Band „Fun 65+“ spielt ab 17 Uhr Livemusik. Ab 19 Uhr werden 50 Liter Freibier ausgeschenkt.