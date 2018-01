Bienenkorbflechten nach alter Tradition in Uelsen

gn Uelsen. Schon seit Tausenden von Jahren nutzen Menschen die Produkte der Bienen. Dies dokumentieren bis zu 12.000 Jahre alte Höhlenmalereien in Spanien. Eigentlich bevorzugen Bienen Hohlräume in Bäumen zum Errichten des Wabenbaus. Doch die Imkerei in Bienenkörben aus Stroh geht in ihrer Tradition bereits bis auf die Germanen zurück. In den Körben werden die Waben von den Bienen im Naturbau angefertigt. Später entfernt der Imker die Waben und presst sie mithilfe eines Leinentuches aus, um den Honig zu gewinnen.

Inzwischen erfreut sich diese alte Tradition wieder wachsender Beliebtheit und viele Imker betreiben eine kleine Korbimkerei. Um diese alte Tradition wieder aufleben zu lassen, organisierte der Imkerverein Uelsen und Umgebung einen Flechtkursus für Bienenkörbe in der neu restaurierten Windmühle. An fünf aufeinanderfolgenden Terminen durften die Teilnehmer unter Anleitung von Arnaud Meijerink vom Imkerverein ihren eigenen Korb aus Roggenstroh flechten und diesen mit nach Hause nehmen. Unterstützt wurde der Kursus von Mitgliedern des Heimatvereins Uelsen und Itterbeck. Werkzeuge aus längst vergangenen Tagen sowie deren Anwendung konnten hautnah miterlebt und ausprobiert werden. Während heute die Körbe mit Bast gebunden werden, tat man dies früher mit Brombeerästen und Weidenruten.

Hierfür war natürlich besonderes Werkzeug nötig, welches aus Knochen oder Holz angefertigt wurde, zum Beispiel ein Holzkeilwerkzeug zum Spleißen der Weidenruten oder ein Horn mit Löchern (verschiedene Durchmesser) zum Entfernen der Brombeerstacheln. Zum Gelingen des interessanten Kurses zählten zweifellos das passende Ambiente, die vielen spannenden Erzählungen in der Windmühle und der gemütliche Ausklang bei einem kräftigen Schluck Heißgetränk. Der Imkerverein Uelsen und Umgebung wird diesen Kursus auch im kommenden Jahr anbieten. Interessierte können sich schon jetzt dafür anmelden.